Exp_XROC2_VG_X2 跟随趋势的交易系统是基于两个 XROC2_VG 指标所生成的信号的。第一个指标根据主线和信号线的位置确定了慢速趋势的方向，第二个指标确定进行交易的时刻，也就是线交叉或者接触的时候。当柱关闭时，如果满足了以下两个条件，就生成入场信号:

快速和慢速趋势信号有冲突; 快速趋势改变了它的方向。

EA inputs:

input string Trade= "Trade management" ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT; input uint StopLoss_= 1000 ; input uint TakeProfit_= 2000 ; input string MustTrade= "Trade permissions" ; input int Deviation_= 10 ; input bool BuyPosOpen= true ; input bool SellPosOpen= true ; input string Filter= "SLOW TREND PARAMETERS" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input uint ROCPeriod1= 8 ; input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA; input uint Length1= 5 ; input int Phase1= 15 ; input uint ROCPeriod2= 14 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; input uint Length2 = 5 ; input int Phase2= 15 ; input ENUM_TYPE ROCType=MOM; input uint SignalBar= 1 ; input bool BuyPosClose= true ; input bool SellPosClose= true ; input string Input= "ENTRY PARAMETERS" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ; input uint ROCPeriod1_= 8 ; input Smooth_Method MA_Method1_=MODE_JJMA; input uint Length1_= 5 ; input int Phase1_= 15 ; input uint ROCPeriod2_= 14 ; input Smooth_Method MA_Method2_=MODE_JJMA; input uint Length2_ = 5 ; input int Phase2_= 15 ; input ENUM_TYPE ROCType_=MOM; input uint SignalBar_= 1 ; input bool BuyPosClose_= false ; input bool SellPosClose_= false ;

字符串型输入参数中包含着文字信息，它们只是用于在EA输入参数窗口中看起来更加美观。

EA中使用的 XROC2_VG_HTF 指标只是为了在策略测试器中查看趋势更加方便，在其他运行模式下它们是不激活的。

为了使编译好的指标能够正常运行，您应当把编译好的 XROC2_VG.ex5 和 XROC2_VG_HTF.ex5 指标文件加到 <terminal_data _folder>\MQL5\Indicators 目录下。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件用于提供非零点差并且在建立仓位的同时就可以设置止损和获利的经济商。您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms(交易算法).

EA交易使用默认输入参数进行测试的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。





图 1. 在图表上交易的实例

在 2015 AUDUSD, 慢速趋势在 H6, 进场的快速趋势在 M30 的测试结果:





图 2. 测试结果图表