Exp_XROC2_VG_X2 - MetaTrader 5EA

\MQL5\Experts\
Exp_XROC2_VG_X2.mq5 (25.63 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (185.34 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XROC2_VG.mq5 (19.84 KB) 预览
XROC2_VG_HTF.mq5 (25.43 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
Exp_XROC2_VG_X2 跟随趋势的交易系统是基于两个 XROC2_VG 指标所生成的信号的。第一个指标根据主线和信号线的位置确定了慢速趋势的方向，第二个指标确定进行交易的时刻，也就是线交叉或者接触的时候。当柱关闭时，如果满足了以下两个条件，就生成入场信号:

  1. 快速和慢速趋势信号有冲突;
  2. 快速趋势改变了它的方向。

EA inputs:

//+-------------------------------------------------+
//| EA 指标的输入参数                              |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Trade management";    //+================ 交易管理 ================+  
input double MM=0.1;               //一个交易中的存款占用比例
input MarginMode MMMode=LOT;      //手数侦测方法
input uint    StopLoss_=1000;      //止损点数
input uint    TakeProfit_=2000;    //获利点数
input string MustTrade="Trade permissions";    //+=============== 交易许可 ===============+  
input int    Deviation_=10;       //最大价格偏差点数
input bool   BuyPosOpen=true;     //允许建立买入仓位
input bool   SellPosOpen=true;    //允许建立卖出仓位
//+-------------------------------------------------+
//| 过滤指标的输入参数                      |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="SLOW TREND PARAMETERS";    //+============== 交易参数 ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6;  //趋势图表1的时段

input uint ROCPeriod1=8;
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA;          //第一个指标的平均方法
input uint Length1=5;                              //第一个平滑的深度                    
input int Phase1=15;                               //第一个平滑参数,
//---- 对于 JJMA，范围在 -100 ... +100, 它会影响交易过程的质量。
//---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期数, 对于 AMA 它是慢速平均周期数
input uint ROCPeriod2=14;
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;          //第二个指标移动的方法
input uint Length2 = 5;                            //第二个平滑的深度 
input int Phase2=15;                               //第二个平滑的参数,
//---- 对于 JJMA，范围在 -100 ... +100, 它会影响交易过程的质量。
//---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期数, 对于 AMA 它是慢速平均周期数
input ENUM_TYPE ROCType=MOM;

input uint SignalBar=1; //用于取得进场信号的柱的索引
input bool   BuyPosClose=true;     //允许根据趋势退出买入仓位
input bool   SellPosClose=true;    //允许根据趋势退出卖出仓位
//+-------------------------------------------------+
//| 进场指标的输入参数                      |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="ENTRY PARAMETERS";       //+=============== 进场参数 ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30;  //用于进场的图表2的时段

input uint ROCPeriod1_=8;
input Smooth_Method MA_Method1_=MODE_JJMA;          //第一个平均的方法 
input uint Length1_=5;                              //第一个平滑的深度                    
input int Phase1_=15;                               //第一个平滑的参数,
//---- 对于 JJMA，范围在 -100 ... +100, 它会影响交易过程的质量。
//---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期数, 对于 AMA 它是慢速平均周期数
input uint ROCPeriod2_=14;
input Smooth_Method MA_Method2_=MODE_JJMA;          //第二个指标的平均方法 
input uint Length2_ = 5;                            //第二个平滑的深度 
input int Phase2_=15;                               //第二个平滑的深度,
//---- 对于 JJMA，范围在 -100 ... +100, 它会影响交易过程的质量。
//---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期数, 对于 AMA 它是慢速平均周期数
input ENUM_TYPE ROCType_=MOM;

input uint SignalBar_=1;//用于接收进场信号的柱的索引
input bool   BuyPosClose_=false;     //允许根据信号关闭买入仓位
input bool   SellPosClose_=false;    //允许根据信号关闭卖出仓位

字符串型输入参数中包含着文字信息，它们只是用于在EA输入参数窗口中看起来更加美观。

EA中使用的 XROC2_VG_HTF 指标只是为了在策略测试器中查看趋势更加方便，在其他运行模式下它们是不激活的。

为了使编译好的指标能够正常运行，您应当把编译好的 XROC2_VG.ex5 和 XROC2_VG_HTF.ex5 指标文件加到 <terminal_data _folder>\MQL5\Indicators 目录下。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件用于提供非零点差并且在建立仓位的同时就可以设置止损和获利的经济商。您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms(交易算法).

EA交易使用默认输入参数进行测试的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 在图表上交易的实例


在 2015 AUDUSD, 慢速趋势在 H6, 进场的快速趋势在 M30 的测试结果:

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18526

