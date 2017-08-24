CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

QEMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
879
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
QEMA.mq5 (13.36 KB) visualização
QEMA_HTF.mq5 (20.86 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador QEMA com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período de gráfico de indicador (timeframe)

Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo QEMA.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador QEMA_HTF

Fig.1. Indicador QEMA_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18493

PEMA_HTF PEMA_HTF

Indicador PEMA com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Color_QEMA_Digit Color_QEMA_Digit

Média móvel com EMA quádrupla, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos.

CCheckNewCandle CCheckNewCandle

Classe para controlar o surgimento da vela

EveningStar EveningStar

Indicador que mostra o padrão "Evening Star".