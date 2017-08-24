Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
QEMA_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 879
Indicador QEMA com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período de gráfico de indicador (timeframe)
Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo QEMA.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador QEMA_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18493
PEMA_HTF
Indicador PEMA com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Color_QEMA_Digit
Média móvel com EMA quádrupla, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos.
CCheckNewCandle
Classe para controlar o surgimento da velaEveningStar
Indicador que mostra o padrão "Evening Star".