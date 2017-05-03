CodeBaseSeções
Modify SL TP - script para MetaTrader 5

Ziheng Zhuang | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3193
Avaliação:
(45)
Publicado:
\MQL5\Scripts\
Modify_SL_TP.mq5 (6.69 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O script é usado para alterar o Stop-Loss e o Take-Profit para a posição atual de acordo com o símbolo.

Os novos Stop-Loss e Take-Profit são baseados no preço de mercado.

Se os parâmetros de entrada forem iguais a 0, o nível stop não será alterado.

Modify SL TP

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17994

