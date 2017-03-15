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SSL_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SSL с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SSL.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор SSL_HTF
ColorXWPR_Histogram_HTF
Индикатор ColorXWPR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Vidya zone
Индикатор зон VIDYA с использованием 3 видов цен для расчетов.
Exp_SSL
Торговая система с использованием сигналов индикатора SSL.ColorKeltnerCandles
Этот индикатор окрашивает свечи в разные цвета в зависимости от силы и направления тренда, используя для этого каналы Келтнера