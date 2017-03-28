Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorXMFI_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1045
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador ColorXMFI_Histogram com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período no gráfico do indicador (timeframe)
Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ColorXMFI_Histogram.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador ColorXMFI_Histogram_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17710
Indicador ColorXRSI_Histogram com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Ivan
Cálculo do lote em porcentagem de risco a partir da margem livre.
Indicador de tenência NRTR simples com uso de rompimento de canal e baseado nas médias móveis a partir de HIGH e LOW.Exp_ICHI_OSC
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ICHI_OSC