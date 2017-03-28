Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
OsMACandleKeltner - indicador para MetaTrader 5
Canal de Keltner construído sobre o valor médio do oscilador OsMACandle em forma de vela
Fig.1. Indicador OsMACandleKeltner
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17577
HistorySelectByPosition
Exemplo de trabalho com HistorySelectByPosition (com base no exemplo com HistoryDealGetTicket).SupportResistTrade
Níveis de suporte\resistência, tendência altista\baixista.
The Simple Trend Detector
O oscilador simples baseado na diferença de preços de abertura e fechamento de velas.XCHV_HTF
Indicador XCHV com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.