Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XO - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7338
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: SHARIPOV AINUR
Индикатор, в котором отсутствует усреднение массива данных, то есть решение Buy/Sell принимается за один ход.
Индикатор, в котором отсутствует усреднение массива данных, то есть решение Buy/Sell принимается за один ход.
Индикатор гэпов
Наглядно, в виде цветовой гистограммы отображает гэпы в пунктахKI_signals_v1
Индикатор KI signals v1.
Correlation by njel
Доработка индикатора корреляции пар, для различных таймфреймов. Зелёный - позитивная корреляция. Красным - негативня.Weighted WCCI
Индикатор отображения медленной и быстрой ССI с раскрасками баров для определения паттернов и трендов.