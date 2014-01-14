Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XdinMA - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 1937
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
dimeon
Média móvel calculada usando uma simples combinação algébrica de outras duas Médias móveis de diferentes períodos.
Neste caso, a fórmula da média é o seguinte:
XdinMA(PeriodMA1, PeriodMA2) = MA(PeriodMA1) - 2*MA(PeriodMA2)
Este indicador permite que você selecione um dos dez tipos de suavização disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que os parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 25.04.2011.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/700
Módulo da função para exibição de uma fonte mais conveniente nos parâmetros de entrada do indicador. Para libertar o usuário da necessidade de entrar manualmente a nome da fonte no indicador, é necessário inserir algumas mudanças no código.IncCMOOnArray
A classe CMOOnArray foi projetada para calcular os valores de CMO (Chande Momentum Oscillator) em buffers de indicadores. O exemplo de utilização da classe CMOOnArray é apresentado.
A classe CERDOnArray foi projetada para calcular o Índice de Eficiência (ER) utilizada na Média Móvel Adaptativa (AMA), considerando a direção do movimento dos preços. Quando o preço está se movendo para cima o indicador possui valores positivos, caso ele esteja se movendo para baixo, seus valores são negativos.IncEROnArray
A classe CEROnArray foi projetada para calcular o Índice de Eficiência (ER) utilizada na Média Móvel Adaptativa (AMA). O exemplo de utilização da classe CEROnArray é apresentado.