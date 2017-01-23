CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

XXDPO_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
996
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador XXDPO com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período no gráfico do indicador (timeframe)

Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador XXDPO.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador XXDPO_HTF

Fig.1. Indicador XXDPO_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16917

FGDI FGDI

Indicador de dimensão fractal (Fractal Graph Dimension Indicator).

Fractal_Bands Fractal_Bands

Bollinger Bands de fractal.

Simplest Hedging EA ever Simplest Hedging EA ever

Apenas para trabalhar em contas hedge. Abertura de duas posições opostas na nova barra.

TrendMeLeaveMe TrendMeLeaveMe

Expert Advisor semiautomático que negocia usando a Linha de tendência (TrendLIne).