请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_Bezier_ReOpen 交易系统是基于 Bezier 指标颜色的变化，来增加跟随趋势的仓位。当柱关闭时，如果指标线的颜色有变化，就生成交易信号。如果利润点数增加到EA输入参数中指定的固定阈值，它的交易量会持续增加。
增加的数据保存在字符串型的注释中，格式如下: 加仓次数/最近交易价格/最近交易量。
本EA交易需要编译好的 Bezier.ex5 指标文件才能正确运行，把它放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。
在EA交易测试中使用默认输入参数的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。
图1. 图表上交易的示例
在2015年 USDCHF H4 上的测试结果:
图2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16883
EnvelopesATR_Cloud_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 EnvelopesATR_Cloud 指标。XMA_BBxATR_Cloud
这是一个修改过的布林带指标，与移动平均偏差的上下边界时根据交易品种的 ATR 指标的平均波动来计算的。
根据时间建仓和平仓，版本2
本EA交易在一定的时间通过比较两个不同周期数的iMA指标来建仓和平仓。在指定的交易品种中，建立指定交易量的仓位。设置止损和获利。选择仓位类型：买入或者卖出。DoubleUp 建仓和平仓
本EA通过比较iCCI和iMACD指标进行工作。