Exp_Bezier_ReOpen 交易系统是基于 Bezier 指标颜色的变化，来增加跟随趋势的仓位。当柱关闭时，如果指标线的颜色有变化，就生成交易信号。如果利润点数增加到EA输入参数中指定的固定阈值，它的交易量会持续增加。

增加的数据保存在字符串型的注释中，格式如下: 加仓次数/最近交易价格/最近交易量。

本EA交易需要编译好的 Bezier.ex5 指标文件才能正确运行，把它放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。

在EA交易测试中使用默认输入参数的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。

图1. 图表上交易的示例



在2015年 USDCHF H4 上的测试结果:

图2. 测试结果图表