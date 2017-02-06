请观看如何免费下载自动交易
Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen - MetaTrader 5EA
Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen 交易系统是基于 ColorJFatl_Digit 指标颜色改变的，并且有跟随趋势的加仓。当柱关闭时，如果指标线的颜色有变化，就生成交易信号。如果利润点数增加到EA输入参数中指定的固定阈值，它的交易量会持续增加。
增加的数据保存在字符串型的注释中，格式如下: 加仓次数/最近交易价格/最近交易量。
本 EA 交易需要编译好的指标文件 ColorJFatl_Digit.ex5 才能正确运行，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
在EA交易测试中使用默认输入参数的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。
图1. 图表上交易的示例
在 2015年 EURUSD H4 上的测试结果:
图2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16872
