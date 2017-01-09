Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
RSI Exp com Áreas Preenchidas - indicador para MetaTrader 5
Experimento RSI com uma simples adição de áreas preenchidas quando os níveis flutuantes são cruzados.
