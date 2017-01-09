CodeBaseSeções
Transformada Inversa de Fisher por Ehlers - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizações:
1518
Avaliação:
(15)
Publicado:
Esta é a transformada inversa de Fisher por Ehlers com a adição de diferentes opções de cálculos de rsi que podem ser utilizados. As variações RSI podem ser:
  • RSI (RSI de Wilder)
  • RSX (RSI de Cuttler)



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16777

