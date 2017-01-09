Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Transformada Inversa de Fisher por Ehlers - indicador para MetaTrader 5
Esta é a transformada inversa de Fisher por Ehlers com a adição de diferentes opções de cálculos de rsi que podem ser utilizados. As variações RSI podem ser:
- RSI (RSI de Wilder)
- RSX (RSI de Cuttler)
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16777
