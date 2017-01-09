CodeBaseSeções
Indicadores

ZigZag_WPR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1489
Avaliação:
(16)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

ZigZag plotado sobre o oscilador WPR.

Fig.1. Indicador ZigZag_WPR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16579

