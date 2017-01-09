CodeBaseSeções
Indicadores

ZigZag_CCI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1103
Avaliação:
(15)
Publicado:
ZigZag plotado sobre o oscilador CCI.

Fig.1. Indicador ZigZag_CCI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16534

