Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ZigZag_CCI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1103
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
ZigZag plotado sobre o oscilador CCI.
Fig.1. Indicador ZigZag_CCI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16534
ZigZag_CHO
ZigZag plotado sobre o oscilador de Chaikin.WPR_Slowdown
Indicador de sinal semáforo com uso do oscilador WPR com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.
ZigZag_OsMA
ZigZag plotado sobre o oscilador OsMA.ZigZag_OsMACandle
ZigZag plotado sobre o oscilador OsMACandle.