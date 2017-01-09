Indicador ColorX2MA com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.

Para alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone, no código do indicador foram feitas as seguintes alterações:

Nos parâmetros de entrada do indicador, foram anexadas novas variáveis ​​de entrada input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ; Foram adicionadas três novas funções, isto é, BuySignal(), SellSignal() e GetStringTimeframe() no final do código do indicador void BuySignal( string SignalSirname, double &ColorArray[], int ColorIndex, const int Rates_total, const int Prev_calculated, const double & Close [], const int &Spread[]) { static uint counter= 0 ; if (Rates_total!=Prev_calculated) counter= 0 ; bool BuySignal= false ; bool SeriesTest= ArrayGetAsSeries (ColorArray); int index,index1; if (SeriesTest) { index= int (NumberofBar); index1=index+ 1 ; } else { index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; index1=index- 1 ; } if (ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) BuySignal= true ; if (BuySignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct ( TimeCurrent (),tm); string text= TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE )+ " " + string (tm.hour)+ ":" + string (tm.min); SeriesTest= ArrayGetAsSeries ( Close ); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; double Ask = Close [index]; double Bid = Close [index]; SeriesTest= ArrayGetAsSeries (Spread); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; Bid +=Spread[index]; string sAsk= DoubleToString ( Ask , _Digits ); string sBid= DoubleToString ( Bid , _Digits ); string sPeriod=GetStringTimeframe( ChartPeriod ()); if (SoundON) Alert ( "BUY signal

Ask=" , Ask , "

Bid=" , Bid , "

currtime=" ,text, "

Symbol=" , Symbol (), " Period=" ,sPeriod); if (EMailON) SendMail (SignalSirname+ ": BUY signal alert" , "BUY signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); if (PushON) SendNotification (SignalSirname+ ": BUY signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); } } void SellSignal( string SignalSirname, double &ColorArray[], int ColorIndex, const int Rates_total, const int Prev_calculated, const double & Close [], const int &Spread[]) { static uint counter= 0 ; if (Rates_total!=Prev_calculated) counter= 0 ; bool SellSignal= false ; bool SeriesTest= ArrayGetAsSeries (ColorArray); int index,index1; if (SeriesTest) { index= int (NumberofBar); index1=index+ 1 ; } else { index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; index1=index- 1 ; } if (ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) SellSignal= true ; if (SellSignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct ( TimeCurrent (),tm); string text= TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE )+ " " + string (tm.hour)+ ":" + string (tm.min); SeriesTest= ArrayGetAsSeries ( Close ); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; double Ask = Close [index]; double Bid = Close [index]; SeriesTest= ArrayGetAsSeries (Spread); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; Bid +=Spread[index]; string sAsk= DoubleToString ( Ask , _Digits ); string sBid= DoubleToString ( Bid , _Digits ); string sPeriod=GetStringTimeframe( ChartPeriod ()); if (SoundON) Alert ( "SELL signal

Ask=" , Ask , "

Bid=" , Bid , "

currtime=" ,text, "

Symbol=" , Symbol (), " Period=" ,sPeriod); if (EMailON) SendMail (SignalSirname+ ": SELL signal alert" , "SELL signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); if (PushON) SendNotification (SignalSirname+ ": SELL signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); } } string GetStringTimeframe( ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return ( StringSubstr ( EnumToString (timeframe), 7 ,- 1 )); } No bloco OnCalculate(), após os ciclos de cálculo do indicador, é adicionado um par de casos para as funções BuySignal() e SellSignal() BuySignal( "X2MA_Alert" ,ColorX2MA, 1 ,rates_total,prev_calculated,close,spread); SellSignal( "X2MA_Alert" ,ColorX2MA, 2 ,rates_total,prev_calculated,close,spread);

Onde ColorX2MA é o nome do buffer de índice colorido para o armazenamento da coloração de linha sob a forma de índice.

Supõe-se que no código do indicador, no bloco OnCalculate(), vai ser utilizado para um único tratamento das funções BuySignal() e SellSignal().

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador ColorX2MA_Alert no gráfico

Fig.2. Indicador ColorX2MA_Alert. Emissão do alerta