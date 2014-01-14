CodeBaseSeções
Projeções Daily Range - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2256
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
O indicador prevê a máxima e mínima dos valores do preço de um ativo financeiro, considerando ontem (concluído) e os candles dos parâmetros diários de hoje.

O intervalo X do preço para amanhã depende do dia atual na proporção do Fechamento (Close) e Abertura (open) dos preços.

São possíveis três relações entre eles:

Se Сlose[0] < Open [0], então Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;
Se Сlose[0] > Open [0], então Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;
Se Сlose[0] = Open [0], então Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.

onde:

  • Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - preços do dia atual;
  • Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - preços de ontem.

Miníma do preço (low) previsto para amanhã: Min = X - High[1].
Máxima do preço (high) previsto para amanhã: Max = Low[1] - X.

O indicador foi escrito baseado no livro "Forex from the first person. For beginners and professionals" (А. Vedikhin, G. Petrov, B. Shylov).

Projeções Daily Range

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/565

