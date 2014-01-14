Participe de nossa página de fãs
Projeções Daily Range - indicador para MetaTrader 5
- 2256
-
O indicador prevê a máxima e mínima dos valores do preço de um ativo financeiro, considerando ontem (concluído) e os candles dos parâmetros diários de hoje.
O intervalo X do preço para amanhã depende do dia atual na proporção do Fechamento (Close) e Abertura (open) dos preços.
São possíveis três relações entre eles:
Se Сlose[0] < Open [0], então Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;
Se Сlose[0] > Open [0], então Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;
Se Сlose[0] = Open [0], então Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.
onde:
- Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - preços do dia atual;
- Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - preços de ontem.
Miníma do preço (low) previsto para amanhã: Min = X - High[1].
Máxima do preço (high) previsto para amanhã: Max = Low[1] - X.
O indicador foi escrito baseado no livro "Forex from the first person. For beginners and professionals" (А. Vedikhin, G. Petrov, B. Shylov).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/565
