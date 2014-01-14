Projeções Daily Range

O indicador prevê a máxima e mínima dos valores do preço de um ativo financeiro, considerando ontem (concluído) e os candles dos parâmetros diários de hoje.



O intervalo X do preço para amanhã depende do dia atual na proporção do Fechamento (Close) e Abertura (open) dos preços.



São possíveis três relações entre eles:



Se Сlose[0] < Open [0], então Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;

Se Сlose[0] > Open [0], então Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;

Se Сlose[0] = Open [0], então Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.



onde:

Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - preços do dia atual;

Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - preços de ontem.



Miníma do preço (low) previsto para amanhã: Min = X - High[1].

Máxima do preço (high) previsto para amanhã: Max = Low[1] - X.



O indicador foi escrito baseado no livro "Forex from the first person. For beginners and professionals" (А. Vedikhin, G. Petrov, B. Shylov).