BrainTrend1 e BrainTrend2 - indicador para MetaTrader 5

BrainTrend1 e BrainTrend2 são colocados em janela minimizada para remover elementos excessivos do trabalho gráfico.

BrainTrend1 (pontos quadrados superiores) é um indicador básico tendência, enquanto BrainTrend2 (pontos menores redondos) é um indicador de confirmação.

Compilar arquivos BrainTrend1 and BrainTrend2 na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

BrainTrend

