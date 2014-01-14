BrainTrend1 e BrainTrend2 são colocados em janela minimizada para remover elementos excessivos do trabalho gráfico.

BrainTrend1 (pontos quadrados superiores) é um indicador básico tendência, enquanto BrainTrend2 (pontos menores redondos) é um indicador de confirmação.

Compilar arquivos BrainTrend1 and BrainTrend2 na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.