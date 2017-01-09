CodeBaseSeções
Exp_BalanceOfPower_Histogram - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O Expert Advisor Exp_BalanceOfPower_Histogram baseia-se na mudança do movimento do indicador BalanceOfPower_Histogram. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se mudar a direção do movimento da média móvel.

Para que o Expert Advisor gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador BalanceOfPower_Histogram.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, EURUSD, H4:

Fig.2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16214

