Ichimoku Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
5630
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Em muitos sistemas de negociação apenas a nuvem de Ichimoku indicador será utilizada (Ichimoku Kinko Hyo). Então existe uma necessidade de remover do gráfico o resto das linhas do indicador.

Em tal situação, é melhor ter um indicador sem linhas extras. Este indicador é exatamente para essa finalidade.

Ichimoku Cloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/551

