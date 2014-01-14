Participe de nossa página de fãs
Ichimoku Cloud - indicador para MetaTrader 5
Em muitos sistemas de negociação apenas a nuvem de Ichimoku indicador será utilizada (Ichimoku Kinko Hyo). Então existe uma necessidade de remover do gráfico o resto das linhas do indicador.
Em tal situação, é melhor ter um indicador sem linhas extras. Este indicador é exatamente para essa finalidade.
