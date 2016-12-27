请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
RAVI_Histogram_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1064
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的 RAVI_Histogram 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期数 (时段)
本指标需要 RAVI_Histogram.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. RAVI_Histogram_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16098
SAR 交易系统
SAR 交易系统展示了由Welles Wilder开发的停顿与反转(SAR)指标的运行。此EA交易检查是否存在建立的仓位并且使用抛物线加速来移动止损。RAVI_Histogram
范围行为的验证指数(The Range Action Verification Index)指标是以柱形图的形式表现当前趋势的强弱和方向的。
FloatPivot
可以替代布林带通道的指标，通道内部区域用颜色标记。Exp_RAVI_Histogram
基于 RAVI_Histogram 振荡指标信号的 Exp_RAVI_Histogram 突破交易系统。