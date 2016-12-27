SAR 交易系统展示了由Welles Wilder开发的停顿与反转(SAR)指标的运行。此EA交易检查是否存在建立的仓位并且使用抛物线加速来移动止损。

范围行为的验证指数(The Range Action Verification Index)指标是以柱形图的形式表现当前趋势的强弱和方向的。