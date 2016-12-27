代码库部分
指标

RAVI_Histogram_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
在输入参数中带有时段选择选项的 RAVI_Histogram 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期数 (时段)

本指标需要 RAVI_Histogram.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. RAVI_Histogram_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16098

SAR 交易系统 SAR 交易系统

SAR 交易系统展示了由Welles Wilder开发的停顿与反转(SAR)指标的运行。此EA交易检查是否存在建立的仓位并且使用抛物线加速来移动止损。

RAVI_Histogram RAVI_Histogram

范围行为的验证指数(The Range Action Verification Index)指标是以柱形图的形式表现当前趋势的强弱和方向的。

FloatPivot FloatPivot

可以替代布林带通道的指标，通道内部区域用颜色标记。

Exp_RAVI_Histogram Exp_RAVI_Histogram

基于 RAVI_Histogram 振荡指标信号的 Exp_RAVI_Histogram 突破交易系统。