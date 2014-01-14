Participe de nossa página de fãs
Color Parabolic - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 3215
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
O indicador técnico Parabolic SAR tem uma grande desvantagem.
Não é visível suficiente sobre um gráfico contendo outros indicadores. Portanto seus sinais relativos a reversão de tendência podem ser perdidos.
Para melhorar esta desvantagem, grandes pontos coloridos foram adicionados e aparecem durante cada inversão de tendência. O indicador em si tem duas cores.
