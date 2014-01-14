CodeBaseSeções
Color Parabolic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
3215
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
O indicador técnico Parabolic SAR tem uma grande desvantagem.

Não é visível suficiente sobre um gráfico contendo outros indicadores. Portanto seus sinais relativos a reversão de tendência podem ser perdidos.

Para melhorar esta desvantagem, grandes pontos coloridos foram adicionados e aparecem durante cada inversão de tendência. O indicador em si tem duas cores.

Indicador Color Parabolic

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/552

