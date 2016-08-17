Participe de nossa página de fãs
Normalized_Volume_Oscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador Normalized_Volume_Oscillator com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período do gráfico do indicador (timeframe)
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Normalized_Volume_Oscillator.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador Normalized_Volume_Oscillator_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16059
