PFE - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1263
(19)
PFE.mq5 (8.97 KB)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
真实作者:

giampiero.raschetti@gmail.com

使用了与 Kaufmann 的 AMA 类似算法计算所得的振荡指标。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

本指标最初是使用 MQL4 语言编写，并且于2008年8月22日首先发布于代码库中。

图1. PFE 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16020

