CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

i-CAi_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1595
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
i-CAi_Digit.mq5 (10.98 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Alexander Piechotta

Indicador i-CAi com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada de variável dígito:

input uint Digit=3; //número de casas decimais para arredondamento

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador i-CAi_Digit

Fig.1. Indicador i-CAi_Digit

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16002

SMI_Correct_HTF SMI_Correct_HTF

Indicador SMI_Correct com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Exp_SMI_Correct Exp_SMI_Correct

O conselheiro Exp_SMI_Correct baseia-se nas alterações de cor do indicador SMI_Correct.

i-CAiChannel i-CAiChannel

Indicador envelopes com uso de algoritmo do indicador i-CAi.

MT4Orders MT4Orders

Uso simultâneo de sistemas de ordens MetaTrader 4 e MetaTrader 5.