MaxPriceDistribution - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1403
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Khlystov Vladimir
Gráfico de barras vertical com distribuição de máximos.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input string SirName="MaxPriceDistribution"; //Primeira parte do nome dos objetos gráficos input uint iPeriod=3000; //período do cálculo input int Shift=-300; //deslocamento do nível inicial desenho do gráfico de barras input double Dev=30.0; //escala de traço do gráfico de barras input color PrColor=clrLightPink; //cor do número de preços
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 03.05.2012.
Fig.1. Indicador MaxPriceDistribution
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15939
