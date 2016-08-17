CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

DarvasBoxes_System_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1068
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador DarvasBoxes_System com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período do gráfico do indicador (timeframe)

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador DarvasBoxes_System.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador DarvasBoxes_System_HTF

Fig.1. Indicador DarvasBoxes_System_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15921

ytg_Price_Peak_HTF ytg_Price_Peak_HTF

Indicador Fisher_org_v1 com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Exp_DarvasBoxes_System Exp_DarvasBoxes_System

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador DarvasBoxes_System.

DarvasBoxes_System_Digit DarvasBoxes_System_Digit

Indicador que implementa um sistema de fuga (breakout) com uso do canal DarvasBoxes com arredondamento dos níveis do indicador (até o número desejado de dígitos) e exibição, na forma de etiquetas de preços, dos últimos níveis de ruptura do canal.

Donchian_Channels_System_HTF Donchian_Channels_System_HTF

Indicador Donchian_Channels_System com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.