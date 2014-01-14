Autor Real:

Luis Guilherme Damiani

Indicador usando uma proporção entre uma Average True Range (ATR) rápida com uma ATR lenta.

Relação ATR frequentemente atingem valores elevados após movimentos rápidos e fortes de preços. Valores pequenos do indicador muitas vezes correspondem a longos períodos de lateralidade que podem ser observados no topo do mercado e durante a consolidação. Ele pode ser interpretado de acordo com mesmas regras de outros indicadores de volatilidade. Método de previsão usando a proporção ATR é a seguinte: quanto maior é o valor do indicador, maior é a probabilidade de uma alteração de tendência, quanto menor é o valor, mais fraca é a tendência do movimento No caso do valor do indicador deslocar acima da linha horizontal azul, é hora de comprar ou vender.

Níveis de preços com proporção ATR alta muitas vezes se relacionam com alta volatilidade. Níveis de preços com proporção ATR baixa se correlaciona com baixa volatilidade, onde os preços estabilizam ou se movem lateralmente ao longo do movimento do canal até um possível ponto de fuga.

O indicador em si não apresenta uma quantidade suficiente de sinais e deve ser utilizado em conjunto com outros indicadores. Movimentos de volatilidade acontecem na direção de uma tendência. Como os sistemas de médias móveis, sistemas de volatilidade para os mercados de tendência não vão funcionar muito bem durante um movimento lateral.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 08.08.2006.



