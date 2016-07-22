CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

iMFISign_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1240
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador iMFISign_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador iMFISign, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.

Se, na barra selecionada, a tendência continuar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto gráfico sob a forma da seta para a direita, cuja cor corresponde à direção da tendência. Se, na barra selecionada, a tendência mudar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto sob a forma da seta apontando na diagonal, cuja cor corresponde à direção da tendência.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada do indicador iMFISign: 
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Parâmetros de entrada do indicador                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // Ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H4;             // Timeframes do indicador para o cálculo do indicador
uint ATR_Period=14;
input uint MFIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;      // Volume 
input uint UpLevel=70;                                 // Nível de sobrecompra
input uint DnLevel=30;                                 // Nível sobrevenda

  2. Parâmetros de entrada do indicador iMFISign_HTF_Signal necessários para exibição visual do indicador:
    //---- configurações de exibição visual do indicador
input uint SignalBar=0;                                // Número da barra para obtenção do sinal (0 - barra atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Nome para etiqueta do indicador
input color Upsymbol_Color=clrLime;                    // Cor do símbolo de queda
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Cor do símbolo do painel
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Cor do nome do indicador
input uint Symbols_Size=60;                            // Tamanho dos símbolos do sinal
input uint Font_Size=10;                               // Tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                       // Deslocação do nome na horizontal
input int Y_1=-15;                                     // Deslocação do nome na vertical
input bool ShowIndName=true;                           // Exibição do nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ângulo de colocação
input uint X_=0;                                       // Deslocação horizontal
input uint Y_=20;                                      // Deslocação vertical

  3. Parâmetros de entrada do indicador iMFISign_HTF_Signal necessários para emitir alertas ou sinais sonoros:
    //---- configurações de alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Opção de mostra da ativação
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas fornecidos

Se você planeja usar vários indicadores iMFISign_HTF_Signal num gráfico, para cada um deles será o seu Symbols_Sirname variável de cadeia de valor (o nome das marcas indicadoras).

Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado iMFISign.mq5 na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal do cliente.

Imagens:

Fig.1. iMFISign_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência

Fig.1. iMFISign_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência

Fig.2. Indicador iMFISign_HTF_Signal. Sinal para entrar no mercado

Fig.2. Indicador iMFISign_HTF_Signal. Sinal para entrar no mercado

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15795

Exp_ColorX2MA_Digit Exp_ColorX2MA_Digit

O conselheiro Exp_ColorX2MA_Digit baseia-se nas alterações de cor do indicador ColorX2MA_Digit.

iDeMarkerSign iDeMarkerSign

Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico Demark.

iStochKomposter_HTF_Signal iStochKomposter_HTF_Signal

O indicador iStochKomposter_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador iStochKomposter, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.

iDeMarkerSign_HTF_Signal iDeMarkerSign_HTF_Signal

O indicador iDeMarkerSign_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador iDeMarkerSign, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.