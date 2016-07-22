Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
iMFISign_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1240
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador iMFISign_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador iMFISign, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.
Se, na barra selecionada, a tendência continuar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto gráfico sob a forma da seta para a direita, cuja cor corresponde à direção da tendência. Se, na barra selecionada, a tendência mudar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto sob a forma da seta apontando na diagonal, cuja cor corresponde à direção da tendência.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
- Parâmetros de entrada do indicador iMFISign:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H4; // Timeframes do indicador para o cálculo do indicador uint ATR_Period=14; input uint MFIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Volume input uint UpLevel=70; // Nível de sobrecompra input uint DnLevel=30; // Nível sobrevenda
- Parâmetros de entrada do indicador iMFISign_HTF_Signal necessários para exibição visual do indicador:
//---- configurações de exibição visual do indicador input uint SignalBar=0; // Número da barra para obtenção do sinal (0 - barra atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nome para etiqueta do indicador input color Upsymbol_Color=clrLime; // Cor do símbolo de queda input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // Cor do símbolo do painel input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Cor do nome do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho dos símbolos do sinal input uint Font_Size=10; // Tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // Deslocação do nome na horizontal input int Y_1=-15; // Deslocação do nome na vertical input bool ShowIndName=true; // Exibição do nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ângulo de colocação input uint X_=0; // Deslocação horizontal input uint Y_=20; // Deslocação vertical
- Parâmetros de entrada do indicador iMFISign_HTF_Signal necessários para emitir alertas ou sinais sonoros:
//---- configurações de alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Opção de mostra da ativação input uint AlertCount=0; // Número de alertas fornecidos
Se você planeja usar vários indicadores iMFISign_HTF_Signal num gráfico, para cada um deles será o seu Symbols_Sirname variável de cadeia de valor (o nome das marcas indicadoras).
Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado iMFISign.mq5 na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal do cliente.
Imagens:
Fig.1. iMFISign_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência
Fig.2. Indicador iMFISign_HTF_Signal. Sinal para entrar no mercado
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15795
O conselheiro Exp_ColorX2MA_Digit baseia-se nas alterações de cor do indicador ColorX2MA_Digit.iDeMarkerSign
Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico Demark.
O indicador iStochKomposter_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador iStochKomposter, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.iDeMarkerSign_HTF_Signal
O indicador iDeMarkerSign_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador iDeMarkerSign, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.