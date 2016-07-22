Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_ColorJFatl_Digit - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 757
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O conselheiro Exp_ColorJFatl_Digit baseia-se nas alterações de cor do indicador ColorJFatl_Digit. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se a cor da linha do indicador mudar.
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ColorJFatl_Digit.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos conselheiros de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo conselheiro são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig.1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados do teste para 2014, EURUSD, H4:
Fig.2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15790
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador iStochKomposter.Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic
O conselheiro Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic baseia-se nas alterações de cor do indicador Chaikin_Volatility_Stochastic.
Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico Demark.Exp_ColorX2MA_Digit
O conselheiro Exp_ColorX2MA_Digit baseia-se nas alterações de cor do indicador ColorX2MA_Digit.