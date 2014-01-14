CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

WeeklyPivot - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1236
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
weeklypivot.mq5 (8.64 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

The author is unknown

Descripcion:

El indicador de puntos de reversión trazados en las velas de semana. La línea media morada es un pivote en las velas de semana. Los niveles de soporte y resistencia son definidos por el tamaño de las velas.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 18.09.2007.  

Fig.1 Indicador WeeklyPivot

Fig.1 Indicador WeeklyPivot 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1572

Medias Móviles, multi-periodicidad [v03] Medias Móviles, multi-periodicidad [v03]

Indicador de Media Móvil, se puede aplicar a cualquier periodicidad (mayor o menor que la de la gráfica actual). Incluye: SMA, EMA, SMMA, LWMA, AMA, DEMA, TEMA, FRAMA, and VIDYA.

TradeAlgorithms TradeAlgorithms

Librería de funciones de trade diseñado para su uso en el código de los scripts y los asesores expertos que dependen de un broker

Estocástico multi-periodicidad [v04] Estocástico multi-periodicidad [v04]

Indicador estocástico, se puede aplicar a cualquier periodicidad (mayor o menor que la de la gráfica actual).

RSI multi-periodicidad [v03] RSI multi-periodicidad [v03]

Indicador RSI, se puede aplicar a cualquier periodicidad (mayor o menor que la de la gráfica actual).