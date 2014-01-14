Autor real:

The author is unknown

Descripcion:

El indicador de puntos de reversión trazados en las velas de semana. La línea media morada es un pivote en las velas de semana. Los niveles de soporte y resistencia son definidos por el tamaño de las velas.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 18.09.2007.

Fig.1 Indicador WeeklyPivot