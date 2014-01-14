Pon "Me gusta" y sigue las noticias
WeeklyPivot - indicador para MetaTrader 5
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
The author is unknown
Descripcion:
El indicador de puntos de reversión trazados en las velas de semana. La línea media morada es un pivote en las velas de semana. Los niveles de soporte y resistencia son definidos por el tamaño de las velas.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 18.09.2007.
Fig.1 Indicador WeeklyPivot
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1572
