Experts

Exp_Q2MA - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
817
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
Exp_Q2MA.mq5 (8.21 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
Q2MA.mq5 (6.48 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5

O conselheiro Exp_Q2MA baseia-se nas alterações de cor do indicador Q2MA. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se a cor da nuvem do indicador mudar. No conselheiro foi acrescentado um parâmetro de entrada para o negociar contra a tendência:

input bool       Invert=false;          //Negociação contra a tendência

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Q2MA.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos conselheiros de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo conselheiro são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2014, GBPUSD, H4:

Fig.2. Gráfico de resultados de teste

Fig.2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15618

