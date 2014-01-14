Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
EMAPredictive3 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Matthew ("Dr Chaos") Kennel
Média móvel desenhada com base no algoritmo EMA. É utilizado uma interpolação linear de duas EMA de períodos diferentes.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 09.10.2007.
Fig.1 Indicador EMAPredictive3
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1550
