CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

EMAPredictive3 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1672
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Matthew ("Dr Chaos") Kennel

Média móvel desenhada com base no algoritmo EMA. É utilizado uma interpolação linear de duas EMA de períodos diferentes.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 09.10.2007.

Fig.1 Indicador EMAPredictive3

Fig.1 Indicador EMAPredictive3

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1550

MD5 Hash MD5 Hash

Cálculo de uma sequência de 32 dígitos MD5-hash a partir da array de bytes transmitida.

Stalin Stalin

Stalin é um indicador de «sinal», uma vez que fornece ao trader pontos de entrada precisos no mercado.

iSimpleClock iSimpleClock

Este indicador mostra um relógio simples no comentário.

EMAAngle EMAAngle

Um interessante indicador de tendência desenhado com base em uma média móvel simples.