CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Detrended_Price_Oscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
937
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Detrended_Price_Oscillator com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período do gráfico do indicador (timeframe)

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Detrended_Price_Oscillator.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Detrended_Price_Oscillator_HTF

Fig.1. Indicador Detrended_Price_Oscillator_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15297

XDPO_Histogram_HTF XDPO_Histogram_HTF

Indicador XDPO_Histogram com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Exp_XDPO_Histogram Exp_XDPO_Histogram

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador XDPO_Histogram.

AroonHorn AroonHorn

Indicador de tendências AroonHorn.

AroonHorn_HTF AroonHorn_HTF

Indicador AroonHorn com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.