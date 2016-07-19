Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
NRTR_extr_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1278
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Se, na barra selecionada, a tendência continuar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto gráfico sob a forma da seta para a direita, cuja cor corresponde à direção da tendência. Se, na barra selecionada, a tendência mudar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto sob a forma da seta apontando na diagonal, cuja cor corresponde à direção da tendência.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
- Parâmetros de entrada do indicador NRTR_extr_Sign:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // activo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // timeframes do indicador para calculo do indicador input uint iPeriod=10; // período do indicador input int iDig=0; // classe
- Parâmetros de entrada do indicador NRTR_extr_HTF_Signal necessários para visualizar o indicador:
//---- configurações da exibição do indicador input uint SignalBar=0; // número da barra para obter o sinal (0 - barra atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // nomes das etiquetas do indicador input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue; // cor do símbolo de tendência de alta input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // cor do símbolo de tendência de baixa input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // cor do nome do indicador input uint Symbols_Size=60; // tamanho dos símbolos do sinal input uint Font_Size=10; // tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // exibição do nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // ângulo de colocação input uint X_=0; // deslocamento horizontal input uint Y_=20; // deslocamento vertical
- Parâmetros de entrada do indicador NRTR_extr_HTF_Signal necessários para emitir alertas ou sinais sonoros:
//---- configurações dos alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // indicador de opção de acionamento input uint AlertCount=0; // número de alertas gerados
Se você pretende usar vários indicadores NRTR_extr_HTF_Signal num gráfico, para cada um deles deve ter o seu próprio Symbols_Sirname (nomes das etiquetas do indicador).
Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado NRTR_extr_Sign.mq5 na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal do cliente.
Imagens:
Fig.1. Indicador NRTR_extr_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência
Fig.2. Indicador NRTR_extr_HTF_Signal. Sinal para entrar no mercado
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15256
O indicador NRTR_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador NRTR_Sign, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.NRTR_extr_Sign
Indicador de sinal semáforo com base no NRTR do algoritmo com cálculo segundo HIGH e LOW.
Oscilador "Ondas de Elliott"Elliott_Wave_Oscillator_HTF
Indicador Elliott_Wave_Oscillator com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.