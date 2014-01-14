Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Ticks - indicador para MetaTrader 5
É um exemplo simples do indicador, que mostram ticks na sub-janela separada.
Ele usa buffers do indicador padrão, deslocado pela função PlotIndexSetInteger() depois de cada tick.
- Linha vermelha - Preço de venda;
- Linha azul - Preço de compra.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/89
