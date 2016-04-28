真实作者:

Xaoc

在通道背景中进行了填充的价格通道(Price Channel)指标。

价格通道(Price Channel)指标计算了在一定的柱数中最高价的高点和最低价的低点。

指标线显示了它们所绘制的最高价和最低价，当市场价格高于上方线时，说明市场走强；对应地，当价格下滑低于下方线时，表明市场走弱。持续稳定地高于或者低于之前的通道水平可能指示着重要的突破。除了通道边界之外，指标还有一条中间线，它的通道上半部分和下半部分分别使用浅红色和前黄绿色填充。

本指标最初是使用MQL4语言编写的，首先于2005年12月29日发布在mql4.com的代码库中。

图1. PChannel3Cloud 指标