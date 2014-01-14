CodeBaseSeções
iMAFan - indicador para MetaTrader 5

Um Arco Íris de Médias Móveis.

iMAFan

Parâmetros:
  • MAMethod - Método МА;
  • MAPrice - Aplicação de preço МА;
  • PeriodFrom - Período mínimo МА;
  • PeriodStep - Passo do período МА;
  • Count - número de МАs (valor máximo=512);
  • Colors - número de cores (valor máximo=6);
  • Color_1, Color_2, Color_3, Color_4, Color_5, Color_6 - cores.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/141

Phoenix5 Phoenix5

Phoenix5 é um indicador de sinal Forex que exibe um conjunto de pontos rosa e azul.

iUniMA iUniMA

A Média Móvel Universal permite selecionar qualquer tipo de média móvel incluída no terminal do cliente MetaTrader 5.

iHeikenAshiSm iHeikenAshiSm

Indicador Heiken Ashi com suavização.

Um Expert Advisor, baseado na Estratégia de Forex "Método Puria". Um Expert Advisor, baseado na Estratégia de Forex "Método Puria".

Um Expert Advisor, baseado na Estratégia de Forex "Método Puria".