Indicador Heiken Ashi com suavização. Dependendo dos parâmetros que podem ser representados graficamente como barras ou candles.

É possível desenhar as barras HeikenAshi (Fig. 1) e as barras de preços padrão (ou candles) pintadas como barras Heiken Ashi (Fig. 2)

Figure 1. Barras HeikenAshi



Figure 2. Barras de preço pintadas como barras Heiken Ashi