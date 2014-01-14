Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
iHeikenAshiSm - indicador para MetaTrader 5
4024
Indicador Heiken Ashi com suavização. Dependendo dos parâmetros que podem ser representados graficamente como barras ou candles.
É possível desenhar as barras HeikenAshi (Fig. 1) e as barras de preços padrão (ou candles) pintadas como barras Heiken Ashi (Fig. 2)
Figure 1. Barras HeikenAshi
Figure 2. Barras de preço pintadas como barras Heiken AshiParâmetros:
- Variant - barras (candles): barras Heiken Ashi ou barras de preço padrão (candles);
- Type - tipo de desenho: barras ou candles;
- MAPeriod - Período МА;
- MAMethod - Método МА ;
- SmPeriod - período suavizado;
- SmMethod - método suavizado.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/142
