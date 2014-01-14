CodeBaseSeções
iHeikenAshiSm - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Indicador Heiken Ashi com suavização. Dependendo dos parâmetros que podem ser representados graficamente como barras ou candles.

É possível desenhar as barras HeikenAshi (Fig. 1) e as barras de preços padrão (ou candles) pintadas como barras Heiken Ashi (Fig. 2)

Figure 1. Barras HeikenAshi

Figure 2. Barras de preço pintadas como barras Heiken Ashi

Parâmetros:
  • Variant - barras (candles): barras Heiken Ashi ou barras de preço padrão (candles);
  • Type - tipo de desenho: barras ou candles;
  • MAPeriod - Período МА;
  • MAMethod - Método МА ;
  • SmPeriod - período suavizado;
  • SmMethod - método suavizado.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/142

