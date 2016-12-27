CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

CCI_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1218
Avaliação:
(13)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador clássico Commodity Channel Index, implementado como um histograma com indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas.

Fig.1. O indicador CCI_istograma

Fig.1. O indicador CCI_istograma

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14974

RVI_Histogram_HTF RVI_Histogram_HTF

O oscilador RVI_Histogram com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

Exp_RVI_Histogram Exp_RVI_Histogram

Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador RVI_Histogram.

RSI_Histogram_HTF RSI_Histogram_HTF

O oscilador RSI_Histogram com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

WPR_Histogram_HTF WPR_Histogram_HTF

O oscilador WPR_Histogram vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.