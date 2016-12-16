Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
CCI_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5
Der klassische ommodity Channel Index Indikator implementiert als ein Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen.
Abb.1. Der CCI_Histogram Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14974
RVI_Histogram_HTF
Der RVI_Histogram Oszillator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Exp_RVI_Histogram
Handelssystem basierend auf den Signalen des RVI_Histogram Indikators.
RSI_Histogram_HTF
Der RSI_Histogram Oszillator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.WPR_Histogram_HTF
Der WPR_Histogram Oszillator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.