WPR_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5
778
O oscilador WPR_Histogram vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador requer o arquivo WPR_Histogram.mq5. Adicione na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador WPR_Histogram_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14978
