無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CCI_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 955
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
買わ/売られ過ぎ領域内への進入を色で表示するヒストグラムとして実装される古典的なCommodity Channel Index指標です。
図1 CCI_Histogram指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14974
RVI_Histogram_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRVI_Histogramオシレータです。Exp_RVI_Histogram
RVI_Histogram指標のシグナルに基づく取引システムです。
RSI_Histogram_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRSI_Histogramオシレータです。WPR_Histogram_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つWPR_Histogramオシレータです。