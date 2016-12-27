Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CCI_Histogram - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 908
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador clásico Commodity Channel Index en forma del histograma con la indicación en color de la entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa.
Fig. 1. Indicador CCI_Histogram
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14974
RVI_Histogram_HTF
El oscilador RVI_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.Exp_RVI_Histogram
Sistema de trading a base de las señales del indicador RVI_Histogram.
RSI_Histogram_HTF
El oscilador RSI_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.WPR_Histogram_HTF
El oscilador WPR_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.