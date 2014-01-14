CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Este é um Expert Advisor simples que utiliza um indicador personalizado RKD. - expert para MetaTrader 5

Ge Senlin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1809
Avaliação:
(42)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Indicators\
rkd.mq5 (10.79 KB) visualização
autorkd_ea.mq5 (9.7 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este é um Expert Advisor simples que utiliza um indicador personalizado RKD.

O código descreve como um indicador personalizado RKD pode ser usado como Expert Advisor em MetaTrader 5.

Os melhores resultados para EUR/USD, GBPUSD - timeframes M30, H1 e H2.

Resultado do Teste:

Relatório do Testador de Estratégia

autoRKD_EA

MetaQuotes-Demo (Build 286)


 
Configurações:
Ativo: GBPUSD (Libra Grã-Bretanha vs Dólar EUA)
Período: H1(2010.06.01 - 2010.07.12)
Parâmetros de entrada: Lots=0.100000; SL=0; TP=0; MAGIC=666; KDPeriod=30; M1=3; M2=6
Depósito Inicial: 3 000.00 USD
Resultados:
Barras: 358 Ticks: 1021990
Lucro Líquido Total: 228.06 Lucro Bruto: 1 139.65 Perda Bruta: 911.59
Fator de Ganho: 1.25 Fator de Recuperação: 4.39
Retorno Esperado: 0.72 Sharpe Ratio: 4.69
Rebaixamento do Saldo:
Absoluto: 200.89 Máximo: 224.35 (7.33%) Relativo: 7.33% (224.35)
Rebaixamento do Capital:
Absoluto: 242.10 Máximo: 316.03 (10.12%) Relativo: 10.12% (316.03)
 
Total de Negociação: 52 Negociações de Venda (ganhou %): 27 (33.33%) Negociações de Compra (ganhou %): 25 (60.00%)
Negociações com Lucro (% do total): 24 (46.15%) Negócios com perdas (% do total): 28 (53.85%)
Maiores negócios com lucro: 135.50 negócios com perdas: -102.00
Média dos negócios com lucro: 47.49 negócios com perdas: -32.56
Máximas vitórias consecutivas ($): 3 (232.18) perdas consecutivas ($): 4 (-126.40)
Máximo lucro consecutivo (contagem): 232.18 (3) prejuízo consecutivo (contagem): -192.20 (3)
Média dos ganhos consecutivos: 2 prejuízos consecutivos: 2

Expert Advisor baseado indicador personalizado RKD

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/126

Trend Trend

Indicador de tendência desenhado na forma de nuvem colorida

Inclinação da regressão linear Inclinação da regressão linear

Inclinação da regressão linear normalizada por uma SMA.

Tradutor Tradutor

A classe para suporte de mensagens de texto localização/multilingue para usuário de programas MQL5.

Exportação de dados históricos Exportação de dados históricos

O objetivo do script é exportar dados de intervalos históricos para o formato conveniente para análise em programas externos.