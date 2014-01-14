Este é um Expert Advisor simples que utiliza um indicador personalizado RKD.

O código descreve como um indicador personalizado RKD pode ser usado como Expert Advisor em MetaTrader 5.

Os melhores resultados para EUR/USD, GBPUSD - timeframes M30, H1 e H2.

Resultado do Teste:

Relatório do Testador de Estratégia

autoRKD_EA

MetaQuotes-Demo (Build 286)





Configurações: Ativo: GBPUSD (Libra Grã-Bretanha vs Dólar EUA) Período: H1(2010.06.01 - 2010.07.12) Parâmetros de entrada: Lots=0.100000; SL=0; TP=0; MAGIC=666; KDPeriod=30; M1=3; M2=6 Depósito Inicial: 3 000.00 USD Resultados: Barras: 358 Ticks: 1021990 Lucro Líquido Total: 228.06 Lucro Bruto: 1 139.65 Perda Bruta: 911.59 Fator de Ganho: 1.25 Fator de Recuperação: 4.39 Retorno Esperado: 0.72 Sharpe Ratio: 4.69 Rebaixamento do Saldo: Absoluto: 200.89 Máximo: 224.35 (7.33%) Relativo: 7.33% (224.35) Rebaixamento do Capital: Absoluto: 242.10 Máximo: 316.03 (10.12%) Relativo: 10.12% (316.03) Total de Negociação: 52 Negociações de Venda (ganhou %): 27 (33.33%) Negociações de Compra (ganhou %): 25 (60.00%) Negociações com Lucro (% do total): 24 (46.15%) Negócios com perdas (% do total): 28 (53.85%) Maiores negócios com lucro: 135.50 negócios com perdas: -102.00 Média dos negócios com lucro: 47.49 negócios com perdas: -32.56 Máximas vitórias consecutivas ($): 3 (232.18) perdas consecutivas ($): 4 (-126.40) Máximo lucro consecutivo (contagem): 232.18 (3) prejuízo consecutivo (contagem): -192.20 (3) Média dos ganhos consecutivos: 2 prejuízos consecutivos: 2





