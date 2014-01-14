Participe de nossa página de fãs
Este é um Expert Advisor simples que utiliza um indicador personalizado RKD. - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1809
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Este é um Expert Advisor simples que utiliza um indicador personalizado RKD.
O código descreve como um indicador personalizado RKD pode ser usado como Expert Advisor em MetaTrader 5.
Os melhores resultados para EUR/USD, GBPUSD - timeframes M30, H1 e H2.
Resultado do Teste:
Relatório do Testador de Estratégia
autoRKD_EA
MetaQuotes-Demo (Build 286)
|Configurações:
|Ativo:
|GBPUSD (Libra Grã-Bretanha vs Dólar EUA)
|Período:
|H1(2010.06.01 - 2010.07.12)
|Parâmetros de entrada:
|Lots=0.100000; SL=0; TP=0; MAGIC=666; KDPeriod=30; M1=3; M2=6
|Depósito Inicial:
|3 000.00 USD
|Resultados:
|Barras:
|358
|Ticks:
|1021990
|Lucro Líquido Total:
|228.06
|Lucro Bruto:
|1 139.65
|Perda Bruta:
|911.59
|Fator de Ganho:
|1.25
|Fator de Recuperação:
|4.39
|Retorno Esperado:
|0.72
|Sharpe Ratio:
|4.69
|Rebaixamento do Saldo:
|Absoluto:
|200.89
|Máximo:
|224.35 (7.33%)
|Relativo:
|7.33% (224.35)
|Rebaixamento do Capital:
|Absoluto:
|242.10
|Máximo:
|316.03 (10.12%)
|Relativo:
|10.12% (316.03)
|Total de Negociação:
|52
|Negociações de Venda (ganhou %):
|27 (33.33%)
|Negociações de Compra (ganhou %):
|25 (60.00%)
|Negociações com Lucro (% do total):
|24 (46.15%)
|Negócios com perdas (% do total):
|28 (53.85%)
|Maiores
|negócios com lucro:
|135.50
|negócios com perdas:
|-102.00
|Média dos
|negócios com lucro:
|47.49
|negócios com perdas:
|-32.56
|Máximas
|vitórias consecutivas ($):
|3 (232.18)
|perdas consecutivas ($):
|4 (-126.40)
|Máximo
|lucro consecutivo (contagem):
|232.18 (3)
|prejuízo consecutivo (contagem):
|-192.20 (3)
|Média dos
|ganhos consecutivos:
|2
|prejuízos consecutivos:
|2
