XMA_BBx7_Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Três canais de Bandas de Bollinger com base em uma média móvel, desenhados como uma nuvem colorida com a exibição dos últimos valores como rótulos de preços.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. O indicador XMA_BBx7_Cloud

Fig.1. O indicador XMA_BBx7_Cloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14859

