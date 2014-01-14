Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
WPR_Hist - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- maloyz
- Visualizações:
- 2175
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Autor real:
Ulterior
É a versão MQL5 do indicador publicado aqui: WPR Hist.
O parâmetro de entrada PERIOD é o valor do indicador padrão WPR.
EURUSD M15
Recomendações:
- Atenção - a linha sinal de reversão de tendência não é filtrada.
- É melhor usá-lo em vários timeframes para a confirmação da divergência.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/119
