WPR_Hist - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
maloyz
Visualizações:
2175
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Ulterior

É a versão MQL5 do indicador publicado aqui: WPR Hist.

O parâmetro de entrada PERIOD é o valor do indicador padrão WPR.

EURUSD M15

WPR_Hist

Recomendações:

  • Atenção - a linha sinal de reversão de tendência não é filtrada.
  • É melhor usá-lo em vários timeframes para a confirmação da divergência.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/119

