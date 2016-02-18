请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中带有时段选择选项的Didi_Index指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要 Didi_Index.mq5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.
图 1. Didi_Index_HTF 和 Didi_Index_Cloud_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14647
METRO_DeMarker_HTF_Signal
METRO_DeMarker_HTF_Signal 指标显示了趋势的方向, 它也可以在选定柱上生成可以进行交易的信号, 它可以用图形对象显示趋势的方向, 还能够在进入市场的时刻发送提醒或者声音信号.F_RSI_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 F_RSI 指标.
Didi_Index_Sign
使用两个移动平均交叉算法的信号灯信号指标.XDidi_Index
在移动平均计算中含有更多高级自定义设置的Did needles指标.