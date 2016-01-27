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Didi_Index_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Didi_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Didi_Index.mq5.
Рис.1. Индикаторы Didi_Index_HTF и Didi_Index_Cloud_HTF
Индикатор Double Exponential Moving Average с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.RealValue_HTF
Индикатор RealValue с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Три индикатора Double Exponential Moving Average с трех различных таймфреймов на одном графике.METRO_XRSX_HTF_Signal
Индикатор METRO_XRSX_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора METRO_XRSX_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.