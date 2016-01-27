CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Didi_Index_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1846
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Didi_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Didi_Index.mq5.

Рис.1. Индикаторы Didi_Index_HTF и Didi_Index_Cloud_HTF

Рис.1. Индикаторы Didi_Index_HTF и Didi_Index_Cloud_HTF

DEMA_HTF DEMA_HTF

Индикатор Double Exponential Moving Average с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

RealValue_HTF RealValue_HTF

Индикатор RealValue с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

DEMA_3HTF DEMA_3HTF

Три индикатора Double Exponential Moving Average с трех различных таймфреймов на одном графике.

METRO_XRSX_HTF_Signal METRO_XRSX_HTF_Signal

Индикатор METRO_XRSX_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора METRO_XRSX_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.