代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

METRO_DeMarker_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1406
等级:
(16)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

METRO_DeMarker_HTF_Signal 指标显示了趋势的方向, 它也可以在选定柱上生成可以进行交易的信号, 它可以用图形对象显示趋势的方向, 还能够在进入市场的时刻发送提醒或者声音信号.

如果在选定的柱上趋势在继续, 本指标会使用钢轮图形对象提醒, 它的颜色对应着趋势的方向. 如果在选定的柱上趋势发生改变, 本指标会显示对角箭头, 它的颜色和方向也对应着交易的方向.

输入参数可以被分为三大组:

  1. METRO_DeMarker_Sign 指标的输入参数:
    //+------------------------------------------------+ 
//| 指标输入参数                                     |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // 交易品种
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 用于计算的指标时段
input uint PeriodDeMarker=7;                           // 指标周期数
input uint StepSizeFast=5;                             // 快速步长
input uint StepSizeSlow=15;                            // 慢速步长

  2. METRO_DeMarker_HTF_Signal 指标中用于指标显示的输入参数:
    //---- 指标显示设置
input uint SignalBar=0;                                // 取得信号的柱编号 (0 - current bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指标标签名称
input color Upsymbol_Color=clrTeal;                    // 向上趋势符号颜色
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // 向下趋势符号颜色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // 指标名称颜色
input uint Symbols_Size=60;                            // 信号符号大小
input uint Font_Size=10;                               // 指标名称字体大小
input int X_1=5;                                       // 名称水平平移
input int Y_1=-15;                                     // 名称垂直平移
input bool ShowIndName=true;                           // 是否显示指标名称
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示边角位置
input uint X_=0;                                       // 水平平移
input uint Y_=20;                                      // 垂直平移
  3. METRO_DeMarker_HTF_Signal 指标中用于生成提醒和声音信号的输入参数:
    //---- 提醒设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 触发指示选项
input uint AlertCount=0;                     // 提醒数量

如果在同一个图表中使用多个METRO_DeMarker_HTF_Signal 指标, 它们中的每一个都要有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名称) 字符串变量值.

本指标需要编译好的 METRO_DeMarker.mq5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ 目录中.

图 1. METRO_DeMarker_HTF_Signal 指标趋势持续的信号

图 1. METRO_DeMarker_HTF_Signal 指标趋势持续的信号


图 2. METRO_DeMarker_HTF_Signal 指标交易的信号

图 2. METRO_DeMarker_HTF_Signal 指标交易的信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14645

F_RSI_HTF F_RSI_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 F_RSI 指标.

F_RSI F_RSI

有动态水平的 RSI 指标.

Didi_Index_HTF Didi_Index_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 Didi_Index 指标.

Didi_Index_Sign Didi_Index_Sign

使用两个移动平均交叉算法的信号灯信号指标.